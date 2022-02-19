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Дерево упало на автомобиль. В Бресте из-за последствий сильного ветра к спасателям обратились 15 раз

19 февраля 2022 16:34
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Новости Беларуси. Сильный ветер разгулялся в Бресте. За помощью к спасателям горожане обратились больше 15 раз, сообщили в программе Новости «24 часа».  

Дерево упало на автомобиль. В Бресте из-за последствий сильного ветра к спасателям обратились 15 раз-1

Деревья рухнули на автомобиль, а еще «прилегли» на линии электропередач. Ураган пытался сорвать кровлю со зданий и частных домов. С натиском непогоды не справились два рекламных билборда, а также стеклянная витрина одного из магазинов.

Дерево упало на автомобиль. В Бресте из-за последствий сильного ветра к спасателям обратились 15 раз-4

Непросто в этот уикенд приходится и автомобилистам. Спасатели, энергетики и коммунальные службы работают в усиленном режиме. По официальным данным, пострадавших нет.

Порывы ветра достигали 20 м/с. В Беларуси штормовой ветер обесточил ряд населённых пунктов. Подробнее здесь.

# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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