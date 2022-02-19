Дерево упало на автомобиль. В Бресте из-за последствий сильного ветра к спасателям обратились 15 раз

Новости Беларуси. Сильный ветер разгулялся в Бресте. За помощью к спасателям горожане обратились больше 15 раз, сообщили в программе Новости «24 часа».
Новости Беларуси. Сильный ветер разгулялся в Бресте. За помощью к спасателям горожане обратились больше 15 раз, сообщили в программе Новости «24 часа».
Деревья рухнули на автомобиль, а еще «прилегли» на линии электропередач. Ураган пытался сорвать кровлю со зданий и частных домов. С натиском непогоды не справились два рекламных билборда, а также стеклянная витрина одного из магазинов.
Непросто в этот уикенд приходится и автомобилистам. Спасатели, энергетики и коммунальные службы работают в усиленном режиме. По официальным данным, пострадавших нет.
Порывы ветра достигали 20 м/с. В Беларуси штормовой ветер обесточил ряд населённых пунктов. Подробнее здесь.