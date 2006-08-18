Деревня Загорье оказалась под белыми крыльями

Хозяевами полей в Логойском районе 17 августа стали более четырехсот аистов. Птицы почти ручные. Они не бояться даже работающей техники.

Массовые скопления пернатых в конце лета перед путешествием в Африку орнитологи называют обычным явлением, однако у местных жителей свои догадки.

:Жительница деревни Татьяна Климина насчитала около четырехсот аистов. Такого здесь никогда не было. Если верить известной примете, то скоро в Загорье будет необыкновенно много детей.



В Беларуси более 20 тысяч белых аистов. Большого риска сокращения птиц не наблюдается, поэтому в ближайшее время птица не будет занесена в Красную книгу. Хотя, есть страны, где её численность сокращается.