День рождения отца обернулся смертью сына

26-летний неработающий мужчина погиб на пожаре.

Об этом сообщил главный специалист центра пропаганды и обучения Гродненского областного управления МЧС Александр Сутько.

Пожар произошел в Островце в кирпичном жилом доме. Спасатели обнаружили труп сына хозяина на пристроенной к дому веранде. Родителям молодого человека удалось спастись. В результате пожара повреждены кровля, перекрытия дома, имущество жильцов. По предварительным данным, размер ущерба составил Br3 млн.

В ходе проверки выяснилось, что накануне пожара вся семья бурно отметила день рождения отца, дружно выпивали, много курили, передает корреспондент БЕЛТА.

По данным областного управления МЧС, за июль в Гродненской области произошло 23 пожара, погибли 4 человека. А за шесть месяцев текущего года в области зарегистрировано 610 пожаров, в огне погибли 87 человек, в том числе трое детей. Ещё 28 человек травмированы, столько же удалось спасти. Материальный ущерб, причиненный огнем, составил более Br1 млрд. Спасено материальных ценностей на сумму более Br2,3 млрд.