Демонстранты ломают двери и бьют стекла в Доме Правительства – полная версия

Демонстранты двинулись к Дому Правительства. План был изначально понятен. Это подтверждает аудиозапись телефонных переговоров.

Николай Статкевич, кандидат в Президенты:

Если власть не будет поддаваться этому давлению, ну что ж, будем стараться сами сделать новую власть.

Костяк толпы составляли агрессивно настроенные молодчики. То ли алкоголь, то ли поставленные кем-то задачи подогревали вандалов. Разбитые окна, сломанные двери, - вот только часть уличной демократии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Як паведаміў карэспандэнту TUT.BY кіраўнік штабу Някляева Андрэй Дзмітрыеў, такім чынам «Саннікаў і Статкевіч сапсавалі мірную акцыю пратэсту».

Пока лидеры оппозиции будут разбираться, кто кому испортил реноме, правоохранители задержали зачинщиков акции и намерены дать юридическую оценку произошедшему.