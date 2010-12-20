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Демонстранты ломают двери и бьют стекла в Доме Правительства – полная версия

20 декабря 2010 05:07
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Демонстранты двинулись к Дому Правительства. План был изначально понятен. Это подтверждает аудиозапись телефонных переговоров.

Николай Статкевич, кандидат в Президенты:
Если власть не будет поддаваться этому давлению, ну что ж, будем стараться сами сделать новую власть.

Костяк толпы составляли агрессивно настроенные молодчики. То ли алкоголь, то ли поставленные кем-то задачи подогревали вандалов. Разбитые окна, сломанные двери, - вот только часть уличной демократии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Як паведаміў карэспандэнту TUT.BY кіраўнік штабу Някляева Андрэй Дзмітрыеў, такім чынам «Саннікаў і Статкевіч сапсавалі мірную акцыю пратэсту».

Пока лидеры оппозиции будут разбираться, кто кому испортил реноме, правоохранители задержали зачинщиков акции и намерены дать юридическую оценку произошедшему.

Демонстранты ломают двери и бьют стекла в Доме Правительства – полная версия

Демонстранты ломают двери и бьют стекла в Доме Правительства – полная версия

Демонстранты ломают двери и бьют стекла в Доме Правительства – полная версия

Демонстранты ломают двери и бьют стекла в Доме Правительства – полная версия

Демонстранты ломают двери и бьют стекла в Доме Правительства – полная версия

Демонстранты ломают двери и бьют стекла в Доме Правительства – полная версия

Демонстранты ломают двери и бьют стекла в Доме Правительства – полная версия

Демонстранты ломают двери и бьют стекла в Доме Правительства – полная версия

Демонстранты ломают двери и бьют стекла в Доме Правительства – полная версия

Демонстранты ломают двери и бьют стекла в Доме Правительства – полная версия

Демонстранты ломают двери и бьют стекла в Доме Правительства – полная версия

Демонстранты ломают двери и бьют стекла в Доме Правительства – полная версия

Демонстранты ломают двери и бьют стекла в Доме Правительства – полная версия

Демонстранты ломают двери и бьют стекла в Доме Правительства – полная версия
# происшествия # Фотофакт

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