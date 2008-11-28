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Демонстрации на улицах Бангкока не утихают

28 ноября 2008 11:51
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Сегодня неизвестные обстреляли здание антиправительственной телекомпании. В этот момент в студии шёл выпуск новостей. Обошлось без пострадавших. Тем временем, сторонники оппозиции продолжают блокировать два главных аэропорта страны. Переговоры с демонстрантами ведёт полиция. Стражи порядка заявляют, что применят силу, если манифестанты не пойдут на уступки. Из-за блокады аэротерминалов в стране почти полностью прервано авиасообщение. Сотни иностранцев не могут покинуть Бангкок, среди них 150 российских туристов. Сведений о пострадавших белорусах нет.
# происшествия

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