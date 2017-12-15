Дело «черных риелторов»: адвокат просит о назначении судебной психиатрической экспертизы главному фигуранту

Новости Беларуси. 18 декабря Верховный суд вернется к рассмотрению апелляции по резонансному делу «черных риелторов». Это связано с необходимостью запросить из СИЗО медицинские документы одного из главных обвиняемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Для пущей убедительности жертву перед сделкой привозили в съемную квартиру» Во время процесса он повел себя странным образом, пришлось прибегнуть к помощи медиков. Адвокат подала прошение провести судебную психиатрическую экспертизу своего подзащитного.

Напомним, приговор участникам преступной схемы вынесли в Могилевском областном суде в июле 2017 года. Главному фигуранту дела и его подельнику назначили исключительную меру наказания – смертную казнь. Еще двоих приговорили к 22 и 24 годам лишения свободы.