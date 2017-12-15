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Дело «черных риелторов»: адвокат просит о назначении судебной психиатрической экспертизы главному фигуранту

15 декабря 2017 13:40
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Новости Беларуси. 18 декабря Верховный суд вернется к рассмотрению апелляции по резонансному делу «черных риелторов». Это связано с необходимостью запросить из СИЗО медицинские документы одного из главных обвиняемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело «черных риелторов»: адвокат просит о назначении судебной психиатрической экспертизы главному фигуранту-1

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Во время процесса он повел себя странным образом, пришлось прибегнуть к помощи медиков. Адвокат подала прошение провести судебную психиатрическую экспертизу своего подзащитного.

Дело «черных риелторов»: адвокат просит о назначении судебной психиатрической экспертизы главному фигуранту-4

Дело «черных риелторов»: адвокат просит о назначении судебной психиатрической экспертизы главному фигуранту-6

Напомним, приговор участникам преступной схемы вынесли в Могилевском областном суде в июле 2017 года. Главному фигуранту дела и его подельнику назначили исключительную меру наказания – смертную казнь. Еще двоих приговорили к 22 и 24 годам лишения свободы.

Дело «черных риелторов»: адвокат просит о назначении судебной психиатрической экспертизы главному фигуранту-9

По материалам дела, обвиняемые совершали преступления на протяжении 6 лет. Искали одиноких людей в тяжелом материальном положении, вынуждали продавать недвижимость в обмен на новую. А после жертв спаивали алкоголем и жестоко убивали. Тела захоранивали на одном из сельских кладбищ Могилевского района в заранее выкопанных могилах. Некоторые из жертв были погребены заживо.

# происшествия # Фотофакт # Убийство

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