Дельфин запрыгнул в катер, сломал женщине ноги и разбил себе нос

Новости США. Все произошло в Калифорнии.

Крисси Фрикмэн и ее муж Дирк решили отметить годовщину свадьбы на катере. Они взяли с собой детей – 16-летнюю Кортни и 12-летнего Тристана – и отправились в плавание. Семья любовалась дельфинами, которые плыли рядом с их лодкой, и совсем не ожидали, что один из них прыгнет на палубу.

Дирк Фрикмэн, глава семейства:

Дельфин сбил с ног мою жену и задел дочь. Хорошо, что никто не упал за борт.

В прыжке дельфин сломал Крисси обе ноги. Муж оттащил кричащую от боли жену в безопасное место.

Дирк вызвал береговую охрану и затем, когда прибыл спасательный катер, отправил жену и дочь на берег. Дельфина удалось выпустить в море. Со слов Дирка, морской житель ударился настолько сильно, что забрызгал кровью всю палубу.

Крисси прооперировали. Сейчас она чувствует себя хорошо и идет на поправку. Чуть позже, уже выписавшись из больницы, на своей странице в социальной сети,

женщина рассказала, насколько сильно испугалась за жизни своих детей в первую очередь.

Крисси Фрикмэн (запись в социальной сети):

Дельфин мог покалечить детей, и я рада, что он свалился на меня. Но все мы получили психологическую травму.

Крисси и Дирк уверены, что дельфины абсолютно безобидные, и то, что произошло на их лодке – неприятное недоразумение.

Действительно, дельфины – одни из ближайших родственников человека. Эти млекопитающие умеют не только петь, танцевать, рисовать, играть в волейбол, но даже исполнять желания, лечить от боли, снимать стресс и улучшать работу всех внутренних органов. О характерах дельфинов узнаете из сюжета.