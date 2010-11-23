Давка в Камбодже – самая большая трагедия в истории страны

Число жертв давки в Камбодже возросло до 378 человек. Около 500 человек находятся в больнице. Состояние некоторых врачи оценивают как крайне тяжелое.

Глава кабинета министров Камбоджи Ху Сен заявил, что произошедшее – самая большая трагедией в истории страны со времен правления полпотовского режима геноцида.

Режим «красных кхмеров» во главе с Пол Потом был свергнут в 1978 году. По оценкам, за четыре года нахождения его у власти от голода, репрессий, непосильного труда и болезней погибли порядка двух млн камбоджийцев.

Родственникам всех погибших будет выплачена компенсация в размере пять миллионов риэлей (1200 долларов). Пострадавшие же получат по одному миллиону риэлей (порядка 250 долларов), сообщает «Столичное телевидение» со сслыкой на news.mail.ru