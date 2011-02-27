Прямой эфир

Давка в аэропорту «Домодедово»: обесточены рамки металлоискателей

27 февраля 2011 16:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Проблемы с электропитанием возникли сразу на двух входах в аэропорт.

Милиционеры вручную досматривают пассажиров и их багаж. По свидетельству очевидцев, в здание «Домодедово» практически невозможно попасть. А из-за того, что пассажиры опаздывают на рейсы, между ними периодически происходят конфликты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Нынешняя ситуация вызывает еще большую панику у обеспокоенных пассажиров. Ведь у многих еще свежи воспоминания о недавнем теракте в «Домодедово» — ЧП случилось в конце января. В аэропорту в толпе встречающих подорвался смертник. Трагедия унесла жизни 37 человек. Тогда руководство аэропорта обвинили в том, что оно не обеспечило безопасность пассажиров.

Теракт в Домодедово

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
25 февраля 2011 13:44

В Минске у жительницы Южно-Сахалинска изъята самая крупная партия драгоценных камней за последние пять лет

25 февраля 2011 09:49

Бдительность прохожих спасла жизнь жильцам квартиры на улице Янки Лучины в Минске

Тысячи людей скопились в аэропортах Ливии в надежде покинуть страну
24 февраля 2011 18:53

Тысячи людей скопились в аэропортах Ливии в надежде покинуть страну