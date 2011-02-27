Давка в аэропорту «Домодедово»: обесточены рамки металлоискателей

Проблемы с электропитанием возникли сразу на двух входах в аэропорт.

Милиционеры вручную досматривают пассажиров и их багаж. По свидетельству очевидцев, в здание «Домодедово» практически невозможно попасть. А из-за того, что пассажиры опаздывают на рейсы, между ними периодически происходят конфликты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Нынешняя ситуация вызывает еще большую панику у обеспокоенных пассажиров. Ведь у многих еще свежи воспоминания о недавнем теракте в «Домодедово» — ЧП случилось в конце января. В аэропорту в толпе встречающих подорвался смертник. Трагедия унесла жизни 37 человек. Тогда руководство аэропорта обвинили в том, что оно не обеспечило безопасность пассажиров.

Теракт в Домодедово