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Дауд Джабраилов — один из смертников, причастных к теракту в дагестанском Кизляре

31 марта 2010 13:52
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Дауд Джабраилов — местный житель Кизляра.

Сейчас правоохранители проверяют его причастность к другим терактам.

Напомним, два взрыва прогремели сегодня утром с интервалом в 20 минут. Первый — недалеко от школы и зданий МВД и ФСБ. Там взлетел на воздух заминированный автомобиль. Когда недалеко от места ЧП собрались правоохранители и местные жители, произошел второй взрыв. Бомбу активизировал смертник в милицейской форме.

Жертвами  стали 12 человек. Несколько людей госпитализированы. Девять погибших — сотрудники милиции, в том числе начальник местного отделения внутренних дел.

Взрывы в Дагестане произошли спустя два дня после трагедии в московском метро. Теракты на станциях «Лубянка» и «Парк культуры также устроили смертницы.

Погибли 39 человек. Свыше 70 раненых  в больницах.  Сегодня в России — первые похороны погибших.

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