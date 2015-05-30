Дания: руководство радио оправдало ведущего, убившего кролика в прямом эфире
Новости Дании. Руководство датской радиостанции отмечает, что ведущий пытался привлечь внимание аудитории к «лицемерию людей, которые называют себя любителями животных и при этом едят мясо».
Представители радиостанции Radio24syv, запись на странице в «Фейсбуке»:
Мы убили животное, чтобы съесть его. То, что сделали ведущие утреннего воскресного эфира, каждый из нас делает ежедневно, когда стоит перед холодильником в супермаркете. Мы, конечно, не убиваем животных сами, но мы покупаем мясо существ, чья жизнь была ужасной.
Радиоведущий Асгер Юль, убивший в прямом эфире девятинедельного крольчонка по кличке Алан, заявил, что о своем поступке не жалеет. Мужчина уверен, что таким образом ему удалось продемонстрировать лицемерие зоозащитников, покупающих мясо в магазине.
Представители радиостанции Radio24syv, запись на странице в «Фейсбуке»:
Потребители мяса не возражают против того, что на фермах на один квадратный метр пространства приходятся 13 куриц. Они не возражают против длительной и болезненной транспортировки животных на бойни. Ежедневно в Дании погибают 25 тысяч поросят – это все загубленные жизни.
Асгер Юль забил крольчонка велосипедным насосом. На стоп-кадре из интернет-трансляции отчетливо видно: ведущий, в его руках – еще живой Алан и велосипедный насос. Происходящее в студии радиоведущий комментировал в мельчайших подробностях. Через два часа Юль публикует еще одну фотографию, на котором уже освежеванное животное. Мужчина не без гордости заявляет, что в приготовлении кролика ему помогали его дети шести и восьми лет.
Асгер Юль, радиоведущий (Дания):
Это жизнь. Ведь мясо, которое мы ежедневно покупаем в магазинах – это тоже кем-то убитые животные, кто-то с них содрал шкуру. И не надо от этого морщиться. Я горд, что мои дети все это знают, видели и приняли участие в приготовлении нашего рагу.
Благородных порывов радиоведущего публика не оценила. Пользователи социальных сетей назвали произошедшее «безобразием» и отметили, что действия ведущего «вызывают отвращение». Поступок сравнили с убийством жирафа Мариуса в зоопарке Копенгагена.
Напомним, зимой прошлого года жирафа публично умертвили из-за того, что он родился от особей, находящихся в родстве. А по правилам Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, такой вид скрещивания запрещен.
Один из американских зверинцев выразил готовность забрать животное себе, но ему отказали. Подробности – на видео.