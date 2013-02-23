Дана Борисова, российская телеведущая, почти на два года лишена прав за пьяную езду

Новости России. Известная телеведущая Дана Борисова лишилась водительского удостоверения сроком на полтора года. Полицейские задержали девушку за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Инцидент произошел еще 3 февраля 2013 года. Сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль Audi Q5, ехавший без включенных световых сигналов, на Мосфильмовской улице в Москве. Однако машина проехала дальше и остановилась в 300 метрах от поста. Из иномарки вышла женщина и попыталась скрыться во дворах. Полицейские догнали ее и предложили пройти тест на содержание алкоголя в крови. Проба оказалась положительной.

Арсен Погосян, пресс-секретарь Никулинского суда:

Решением судьи 178-го мирового участка гражданка Борисова Дана Александровна была признана виновной по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и лишена водительского удостоверения на срок 1 год 6 месяцев.

Некоторое время назад у Борисовой были проблемы с алкоголем, о чем она неоднократно сообщала в интервью различным СМИ. Телеведущая переживала непростой жизненный период, однако ради дочери смогла справиться с собой.

Дана Борисова, телеведущая (в одном из интервью, 2011 год):

Мне стало все равно, как я выгляжу. Я стала больше посещать светские мероприятия и незаметно втянулась. Выпиваешь, и тебе становится веселее и немного легче. Но потом пару раз я напилась до такого состояния, что... Есть видео в интернете, где я упала, где я кого-то обнимаю и целую. Моя дочь меня видела в нетрезвом состоянии, и это самое страшное. Я мало что помню – мама мне рассказала о том, как я себя вела... Но Полина боялась меня после этого какое-то время. Для меня это было последней каплей.