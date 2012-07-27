Дачницы покусали друг друга в Полоцком районе, одна из них вылила помои на голову другой

Новости Беларуси. Две женщины покусали друг друга, и дело дошло до суда. Инцидент произошел в Полоцком районе на территории дачного товарищества. 62-летняя пенсионерка хотела вылить нечистоты в водоем пожарного назначения, находящийся на земельном участке 54-летней соседки. Последняя сделала замечание, но пенсионерка в отместку вылила нечистоты соседке на голову и укусила ее за палец. Потерпевшая не растерялсь укусила «соперницу» за бровь, сообщает ctv.by со ссылкой на «Звязду».

Виталий Сузански, старший прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры Витебской области:

В ходе расследования установлено, что между женщинами давно был конфликт, они постоянно ссорились. Приговором суда 62-летняя пенсионерка была оштрафована на 3,5 миллиона рублей, а 54-летняя - на 4 миллиона.

Но женщины требовали друг от друга компенсации за причиненный моральный ущерб и потерю здоровья. В результате 62-летняя женщина была обязана выплатить 4 миллиона рублей, а ее соседка - 5 миллионов. Но областной суд, согласно закону об амнистии, освободил 62-летнюю пенсионерку от наказания. В итоге она ничего не заплатила, но компенсацию от соседки получила.