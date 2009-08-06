Цыгане попросили у 80-летнего пенсионера соли и украли 3,2 миллиона рублей

Преступление произошло утром 5 августа в деревне Городище Петриковского района.

Три женщины цыганской национальности зашли в дом пожилого мужчины попросить соли и украли деньги. С заявлением в Петриковский РОВД обратилась супруга хозяина дома, которая на момент совершения преступления собирала в лесу грибы-ягоды.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело по ст.205 ч.2 УК РБ (ОД), проводится розыск лиц, которые, как утверждает потерпевший, скрылись на белом автомобиле. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе управления внутренних дел Гомельского облисполкома.