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Цветы из Чехии не доехали в Россию – в Беларуси конфискованы 2 тонны цветов

15 ноября 2011 15:20
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Новости Беларуси, Брест. Сотрудники брестской таможни конфисковали одну из крупнейших в 2011 году партий живых цветов: розы, хризантемы, орхидеи, лилии.

После стандартной процедуры взвешивания оказалось, что фактический вес груза превышает заявленный более чем на 2 тонны. Именно эта разница на 700 миллионов белорусских рублей и была изъята, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Макаревич, секретарь пресс-службы Брестской таможни:
С учётом фактически перемещаемого товара с заявленным, был назначен таможенный досмотр, по результатам которого брестскими таможенниками изъято свыше 2,5 тонн цветов. Около 40 тысяч единиц роз, лилий, хризантем и орхидей будут переданы на дальнейшую реализацию в торговые организации.

Фото. В Беларуси конфискованы 2 тонны цветов

Фото. В Беларуси конфискованы 2 тонны цветов

Фото. В Беларуси конфискованы 2 тонны цветов

Фото. В Беларуси конфискованы 2 тонны цветов

Фото. В Беларуси конфискованы 2 тонны цветов

Фото. В Беларуси конфискованы 2 тонны цветов

# происшествия # Фотофакт # Белоруссия

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