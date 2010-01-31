Cудья погиб от удара шайбой во время матча

Судья погиб после того, как шайба попала ему в голову во время матча юниорских команд на севере Швеции.

По словам представителей полиции города Рамселе, где проходил матч, 62-летний судья получил удар шайбой в затылок в первом периоде встречи. Мужчина упал и ударился головой о лед, сообщает Lenta.ru.

Среди зрителей матча оказался водитель «скорой помощи», который попытался оказать пострадавшему первую помощь. Судья был экстренно доставлен в больницу, однако спасти его так и не удалось.

Что стало причиной смерти судьи — удар шайбой или удар о лед — пока не установлено, сообщили представители полиции. Имя судьи официально пока не разглашается.