Циклон Дагмар в Беларуси: в Минске на машины упало дерево, в Лунинце рухнула 15-метровая новогодняя ель

Новости Беларуси. Циклон Дагмар принес в Беларусь сильный ветер. Последствия непогоды уже смогли ощутить жители некоторых регионов станы. Так, в Минске на улице Калинина на припаркованные машины упало дерево. По словам владельца одного из авто, в районе трех часов ночи он услышал скрежет и удар, а утром, выйдя во двор, увидел свою разбитую машину. Тополь задел и другие легковушки, правда, они отделались только царапинами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А накануне вечером в Лунинце из-за ветра рухнула новогодняя елка. 15-метровое дерево сломало у основания. К счастью, никто не пострадал. Правда, теперь старый Новый год местным жителям придется встречать без главной зеленой красавицы города.

А тем временем, по прогнозам синоптиков, сильный ветер сохранится и в ближайшие дни. Порывы могут достигать 20 метров в секунду, а местами и вовсе до 25. Кроме этого ожидаются мокрый снег, гололедица и небольшой мороз. Все это серьезно осложнит ситуацию на дорогах. Поэтому водителям следует быть крайне внимательными.