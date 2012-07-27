Чупакабра, найденная под мостом, всполошила город. А что это, по-Вашему?

Новости США. Под Бруклинским мостом в Нью-Йорке найдено мёртвым неизвестное на сегодняшний день существо. «Манхэттенский монстр», как уже прозвали его в США, выглядит как нечто среднее между собакой, свиньёй и болотным грызуном. У него нет шерсти, зато, как у человека, есть 5 пальцев. Снимок сделала фотограф-любитель на камеру мобильного телефона, а затем обратилась к городским властям. Департамент парков и мест отдыха Нью-Йорка отказывается искать других особей данного вида. Их официальная версия – это зажаренная свинья, оставшаяся несъеденной после пикника, сообщает ctv.by со ссылкой на The Sun. Как чудовище оказалось на берегу, не сообщается.

Инцидент активно обсуждается в сети. На сайте The Sun оставлено более двух сотен комментариев. Приведём некоторые из них.

Пользователь djbuх:

Это утонувший пёс, который пролежал в воде очень долго. Спокойно отдыхайте, ребята. Это точно не нашествие инопланетян!

Пользователь geteducated:

Мы с тобой с одной планеты, брат.

Пользователь Osa1017:

Это же моя бывшая жена! О, она отлично выглядит!

Пользователь Adamskiroo:

Я живу в Нью-Йорке много лет. Это существо выглядит, как одна из многих женщин среднего возраста, которые ищут пластических хирургов, чтобы сделать себе омолаживающие операции... тайна раскрыта!