Чтобы завести и угнать авто, житель Борисова взломал и разобрал на запчасти три машины

В день освобождения из колонии мужчина добирался в Борисов транзитом через столицу. В Минске на радостях загулял, да так, что ехать домой на ночной электричке было уже поздно. А вот на автомобиле – вариант. Тем более, что в ближайшем дворе и ассортимент подходящий.
Максим Алешкевич, следователь следственного отдела предварительного расследования Московского РУВД Минска:
– Человек старой закалки. С 1980 года сидит в тюрьме. Вышел – сел в тюрьму, вышел – сел в тюрьму. Помнит только машину «Жигули», «Волгу» и «Чайку». Другими машинами пользоваться не умеет.
Оказалось, то, что заводится отверткой, сегодня уже не всегда на ходу. По ходу дела взломщик побывал в четырех «Жигулях». Одна машина все-таки поехала, только аккумулятора хватило на десять метров пути. Пришлось прямо на месте применить навыки автомеханика и заменить нерабочую деталь. Благо, три машины на запчасти уже взломал. Не учел одного: шум рабочего процесса привлек внимание жильцов.
Сергей Тарасов, очевидец:
– Я ему кричу сверху – он только рукой махнул и дальше дела свои делает. Такси подъехало, люди выгружаются, а он в открытую, под фонарем, только искры летят во все стороны.
Из каждой машины мужчина брал с собой трофеи, мол, в хозяйстве все пригодится. В общей сложности из четырех «Жигулей» добра набралось на 350 тысяч.
Затея с ремонтом оказалась безнадежной. В то время, как на место уже выехал наряд милиции, угонщик упаковал в одеяло топор, три магнитолы, колонки, одежду, чужие документы и пошел в сторону вокзала. Через несколько минут 42-летнего взломщика задержали.
Татьяна Гриб, пресс-офицер Московского РУВД Минска:
– Возбужден целый букет уголовных дел. Это покушение на угон, повторное покушение на угон, угон и кража.
В итоге первый день на свободе для борисовчанина оказался последним. Для него это уже восьмая судимость и по совокупности она может обернуться еще семью годами заключения.
Алексей Мартиненок, Людмила Орлова, телекомпания СТВ.