Чтобы завести и угнать авто, житель Борисова взломал и разобрал на запчасти три машины

Угонщика-конструктора задержали в Минске. Чтобы заполучить один автомобиль «на ходу», мужчине пришлось взломать на запчасти еще три. Все «Жигули» были припаркованы в одном районе, а на ремонт ранее судимому борисовчанину понадобилось около часа.

В день освобождения из колонии мужчина добирался в Борисов транзитом через столицу. В Минске на радостях загулял, да так, что ехать домой на ночной электричке было уже поздно. А вот на автомобиле – вариант. Тем более, что в ближайшем дворе и ассортимент подходящий.

Максим Алешкевич, следователь следственного отдела предварительного расследования Московского РУВД Минска:

– Человек старой закалки. С 1980 года сидит в тюрьме. Вышел – сел в тюрьму, вышел – сел в тюрьму. Помнит только машину «Жигули», «Волгу» и «Чайку». Другими машинами пользоваться не умеет.

Оказалось, то, что заводится отверткой, сегодня уже не всегда на ходу. По ходу дела взломщик побывал в четырех «Жигулях». Одна машина все-таки поехала, только аккумулятора хватило на десять метров пути. Пришлось прямо на месте применить навыки автомеханика и заменить нерабочую деталь. Благо, три машины на запчасти уже взломал. Не учел одного: шум рабочего процесса привлек внимание жильцов.

Сергей Тарасов, очевидец:

– Я ему кричу сверху – он только рукой махнул и дальше дела свои делает. Такси подъехало, люди выгружаются, а он в открытую, под фонарем, только искры летят во все стороны.

Из каждой машины мужчина брал с собой трофеи, мол, в хозяйстве все пригодится. В общей сложности из четырех «Жигулей» добра набралось на 350 тысяч.

Затея с ремонтом оказалась безнадежной. В то время, как на место уже выехал наряд милиции, угонщик упаковал в одеяло топор, три магнитолы, колонки, одежду, чужие документы и пошел в сторону вокзала. Через несколько минут 42-летнего взломщика задержали.

Татьяна Гриб, пресс-офицер Московского РУВД Минска:

– Возбужден целый букет уголовных дел. Это покушение на угон, повторное покушение на угон, угон и кража.

В итоге первый день на свободе для борисовчанина оказался последним. Для него это уже восьмая судимость и по совокупности она может обернуться еще семью годами заключения.

Алексей Мартиненок, Людмила Орлова, телекомпания СТВ.