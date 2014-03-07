Прямой эфир

Чтобы сделать подарки к 8 марта, подростки с муляжом пистолета ограбили магазин в Могилеве

07 марта 2014 11:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Небольшой продуктовый магазин по улице Каштановой в Могилеве. Вечером 5 марта сюда вошел парень в маске и, угрожая, как позже оказалось, муляжом пистолета, забрал всю выручку – около 2 миллионов белорусских рублей. На улице парня ожидал приятель. Когда молодые люди  скрылись, 45-летняя продавец обратилась в милицию.

В течение часа грабителей задержали. Ими оказались 17-летний одиннадцатиклассник одной из местных школ и его 16-летний приятель, учащийся профессионального лицея. Ребята рассказали, что пошли на воровство, потому что хотели купить мамам подарки на 8 марта. Теперь в отношении ребят возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Несколько месяцев назад в Минске мужчина угнал снегоуборочную машину и уехал на ней в Солигорский район. Коммунальщики оставили спецмашину на улице Либкнехта рядом с проходной своего предприятия. Оттуда ее угнали. Как выяснилось, 58-летний минчанин уехал на ней в деревню в Солигорском районе. Именно там милиционеры обнаружили технику и задержали угонщика. Смотрите видео.

# Кража

Другие новости рубрики

Все новости
В одном из крупнейших торговых центров Мемфиса неизвестные открыли стрельбу. 1 человек ранен
07 марта 2014 07:01

В одном из крупнейших торговых центров Мемфиса неизвестные открыли стрельбу. 1 человек ранен

Крупный пожар в Осаке: огонь с ресторана на одной из станций перекинулся на 10 соседних зданий
07 марта 2014 06:58

Крупный пожар в Осаке: огонь с ресторана на одной из станций перекинулся на 10 соседних зданий

В Брестской области бешеный енот покусал «предпринимателей», на деревню наложен карантин!
06 марта 2014 19:17

В Брестской области бешеный енот покусал «предпринимателей», на деревню наложен карантин!