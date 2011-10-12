Чтобы купить выпивку, в Могилеве пытались сдать на металлолом дорожный знак

Среди бела дня два могилевчанина украли дорожный знак «Парковка и стоянка запрещена. Эвакуатор»: знак был закреплен плохо и вырвать его из земли вместе с металлической опорой никакого труда для них не составило.

Украденный знак решили сдать на металлолом. К тому моменту, когда приехали сотрудники правоохранительных органов, мужчины успели распрощаться и массивную металлическую конструкцию тащил уже только один похититель.

Как рассказали в РОВД Ленинского района Могилева, мужчина, которого задержали с дорожным знаком, стоит на учете и уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. У него есть жена, дети, но он нигде не работает.

Задержанный признался в том, что украл знак, чтобы купить выпивку. Думал, что за него хорошо заплатят. В итоге ему грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Народную газету».

При этом у правонарушителя не было никаких шансов поживиться: на предприятия «Вторчермет» отметили, что промышленный металлолом не принимается к сдаче, никто не станет брать на себя такую ответственность. Так что если кто-то захочет сдать дорожный знак или канализационный люк, его ждет неудача.