Чтобы избежать ответственности за совершенное ДТП, минчанин придумал историю о нападении

42-летний мужчина, по данным пресс-офицера Минского РУВД Натальи Свидунович, пришел в Мачулищинский отдел милиции и рассказал правоохранителям о том, что неизвестные похитили у него автомобиль.

По словам заявителя, он подобрал на дороге вблизи деревни Урожайная двух молодых людей, которые голосовали на дороге, а те, на его беду, оказались преступниками. В частности, сообщил мужчина, в дороге пассажиры услышали какой-то непонятный стук в машине и посоветовали водителю остановиться. А он, мол, прислушался к совету, вышел из авто и ... почувствовал, что по голове чем-то ударили. Когда же пришел в сознание, то увидел, что автомобиль исчез, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».

Только, как выяснилось, всю вышеупомянутую историю «пострадавший» выложил с одной целью - пытался избежать ответственности за ДТП, которое совершил в Минске. Кроме того, в момент совершения ДТП и во время визита в милицию мужчина был нетрезвым: в его крови было обнаружено два промилле алкоголя.

Между прочим, в 2005 году он уже лишался права управления транспортным средством сроком на 5 лет за управление в состоянии алкогольного опьянения. На этот раз в отношении «сказочника» заведено уголовное дело за заведомо ложный донос, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».