Что известно о пожаре в психдиспансере в Сморгонском районе, при котором погибли два человека

Новости Беларуси. По факту пожара в психиатрической больнице в Сморгонском районе возбуждено уголовное дело. Напомним, рано утром в МЧС поступило сообщение о возгорании в специализированной клинике «Жодишки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, причина пожара – телевизор в фойе, пламя от которого перебросилось на стены и потолок здания. Один из пациентов диспансера – 60-летний мужчина – погиб на месте. 80-летнюю женщину спасти не удалось.

До прибытия спасателей всех пациентов – а это почти полсотни человек – эвакуировали и временно разместили в соседнем здании. На место ЧП приехал министр здравоохранения.