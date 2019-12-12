Что известно о пожаре в психдиспансере в Сморгонском районе, при котором погибли два человека

Новости Беларуси. По факту пожара в психиатрической больнице в Сморгонском районе возбуждено уголовное дело. Напомним, рано утром в МЧС поступило сообщение о возгорании в специализированной клинике «Жодишки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, причина пожара – телевизор в фойе, пламя от которого перебросилось на стены и потолок здания. Один из пациентов диспансера – 60-летний мужчина – погиб на месте. 80-летнюю женщину спасти не удалось.
До прибытия спасателей всех пациентов – а это почти полсотни человек – эвакуировали и временно разместили в соседнем здании. На место ЧП приехал министр здравоохранения.
Дмитрий Апанович, следователь Сморгонского районного отдела СК Беларуси:
Следователями изымаются следы и объекты, по которым планируется назначение ряда исследований. Допрашиваются свидетели. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 304 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В настоящее время к месту происшествия выбыла передвижная криминалистическая лаборатория областного управления. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Минздрав сейчас принимает меры по переводу пациентов в другие клиники страны. Так, 25 человек уже размещены в больницах Гродненской области.