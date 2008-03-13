Чрезвычайное происшествие в одном из хозяйств Гродненской области

Всего за час на местной ферме погибло 55 телят. По предварительным данным, причина массового падежа животных - пищевое отравление.

Заведующая фермой СПК Гирки Елена Трушинская и представить себе не могла, что на комплексе произойдёт трагедия. Отработанная годами процедура кормления телят ещё ни разу не давала сбоев. Еда для 420 голов молодняка была приготовлена в одном котле ещё с вечера. При этом, по словам заведующей, ни одна санитарная норма не была нарушена.

Из нескольких сотен телят, отравились только 55. Всего через несколько минут после массового падежа животных, местные ветеринары уже приступили к их реанимации. Однако введённые медпрепараты не дали положительного результата. Животные погибли.

До выяснения причин массового падежа животных, туши телят поместили в специальный холодильник. О ЧП на ферме были оповещены все районные службы.

По предварительным данным отравление произошло из-за нарушения технологии кормления. Руководство хозяйства выдвигает свою версию - умышленное вредительство. Истинная причина гибели животных станет известна через неделю, когда завершатся лабораторные исследования. В любом случае, правоохранительными органами по данному факту уже возбуждено уголовное дело.

