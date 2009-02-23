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Чрезвычайное происшествие в Национальном аэропорту Минск

23 февраля 2009 17:47
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Аэробус А-319 авиакомпании Аэрофлот- «Российские авиалинии» сегодня утром совершил аварийную посадку в Национальном аэропорту «Минск» Эту информацию подтвердили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Самолет следовал маршрутом из Москвы в Ниццу. На его борту находились 69 пассажиров и 6 членов экипажа. Причиной аварийной посадки стало повреждение правого лобового стекла кабины экипажа. Пострадавших нет. Другие подробности ЧП выясняются.
# происшествия

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