ЧП в Витебской области

Пожар на ферме в Глубокском районе едва не привёл к гибели животных.

Более 100 телят сотрудникам сельхозпредприятия Озерцы удалось спасти из огня. Предварительной причиной ЧП, сотрудники МЧС называют короткое замыкание электропроводки. Однако местные сотрудники в этом не до конца уверены.

Быстрому распространению огня - послужил сильный ветер. К тому же, здание было построено ещё в 50-х годах и крыша сильно обветшала. 500 квадратных метров выгорело в считанные минуты. Хотя 4 бригады МЧС выехали на место пожара незамедлительно.

Предварительная версия пожара на ферме - короткое замыкание электропроводки. Но как это могло произойти, пока не ясно. Ведь несколько месяцев назад в Озерцах проводилась полная диагностика электрооборудования.

Местные работники выдвигают свою версию случившегося. Они во всём обвиняют крыс, которые перегрызли изоляцию на проводах. Однако, официальное заключение специалисты дадут лишь по окончании расследования. А пока молодняк до начала летнего выпаса будет находится в загонах соседнего телятника.

