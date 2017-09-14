Прямой эфир

ЧП в Светлогорском районе: пятеро детей отравились, выпив неизвестную жидкость

14 сентября 2017 16:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ЧП в Светлогорском районе: пятеро детей отравились, выпив неизвестную жидкость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

По некоторым данным, это было средство от насекомых.

Наша съемочная группа сейчас работает на месте ЧП и мой коллега Александр Добриян выходит на прямую телефонную связь со студией. Александр, здравствуйте, что удалось узнать к этой минуте?

«Мы думаем, что это чемеричная вода, так было написано на бутылке, из которой они пили»: стали известны подробности произошедшего (читайте здесь).

ЧП в Светлогорском районе: пятеро детей отравились, выпив неизвестную жидкость-1

Александр Добриян, СТВ:
Спустя почти пять часов после поступления в больницу все дети в сознании. Говорить об улучшении их состояния пока преждевременно. Двое пострадавших в эти минуты находятся на пути в областной центр: наиболее пострадавших пациентов медики решили отправить в Гомель (за ними прибыли реанимобили). Тем временем появились данные, что именно употребили школьники: скорее всего, это была жидкость для борьбы со вшами, так называемая чемеричная вода. Но все подробности происшествия еще только предстоит выяснить правоохранителям. Проверку будет проводить милиция.

Спасибо, Александр. Наша съемочная группа продолжает работать в Светлогорске и подробности ЧП в итоговом выпуске новостей в 22:30.

# происшествия # Отравления # Фотофакт # Несчастный случай # Александр Добриян

Другие новости рубрики

Все новости
«Говорил, что заснул»: подробности столкновения легковушки и автобуса в Минске
14 сентября 2017 10:31

«Говорил, что заснул»: подробности столкновения легковушки и автобуса в Минске

На улице Железнодорожной под колёса такси попала пожилая женщина
13 сентября 2017 20:25

На улице Железнодорожной под колёса такси попала пожилая женщина

Все рептилии и насекомые доставлены в минский зоопарк: экзотический груз конфискован в Национальном аэропорту Минск
13 сентября 2017 20:15

Все рептилии и насекомые доставлены в минский зоопарк: экзотический груз конфискован в Национальном аэропорту Минск