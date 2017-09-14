ЧП в Светлогорском районе: пятеро детей отравились, выпив неизвестную жидкость

«Мы думаем, что это чемеричная вода, так было написано на бутылке, из которой они пили»: стали известны подробности произошедшего ( читайте здесь ).

Наша съемочная группа сейчас работает на месте ЧП и мой коллега Александр Добриян выходит на прямую телефонную связь со студией. Александр, здравствуйте, что удалось узнать к этой минуте?

Александр Добриян, СТВ:

Спустя почти пять часов после поступления в больницу все дети в сознании. Говорить об улучшении их состояния пока преждевременно. Двое пострадавших в эти минуты находятся на пути в областной центр: наиболее пострадавших пациентов медики решили отправить в Гомель (за ними прибыли реанимобили). Тем временем появились данные, что именно употребили школьники: скорее всего, это была жидкость для борьбы со вшами, так называемая чемеричная вода. Но все подробности происшествия еще только предстоит выяснить правоохранителям. Проверку будет проводить милиция.

Спасибо, Александр. Наша съемочная группа продолжает работать в Светлогорске и подробности ЧП в итоговом выпуске новостей в 22:30.