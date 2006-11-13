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ЧП в столичном транспорте

13 ноября 2006 12:17
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При выходе из троллейбуса одиннадцатилетнюю девочку ударило током.

Пострадавшая доставлена  в  больницу. По словам медиков, ее состояние удовлетворительное. Это уже   не   первый   случай неисправности электросистем в столичных троллейбусах. В  Министерство транспорта и коммуникаций  ранее заявляли,   что   мероприятия  по  повышению   электробезопасности троллейбусов выполнены в полном объеме. Там же сообщили,  что  утечку  электротока  в троллейбусах проверяют при техобслуживании, а  также  дополнительно  при   выезде транспорта из депо. Однако  подвижной   состав   городского электротранспорта сильно изношен. Более  60% троллейбусов  и трамваев выработали свой ресурс и требуют  замены.

Между тем, Минсктранс принимает меры по повышению электробезопасности троллейбусов. Специалисты предприятия и приборостроительного завода разрабатывают модель "черного ящика" для троллейбусов. В случае утечки тока такой прибор покажет величину его превышения и место, где это произошло. Предполагается, что устанавливать их начнут в следующем году.

# происшествия

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