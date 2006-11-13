ЧП в столичном транспорте

При выходе из троллейбуса одиннадцатилетнюю девочку ударило током.

Пострадавшая доставлена в больницу. По словам медиков, ее состояние удовлетворительное. Это уже не первый случай неисправности электросистем в столичных троллейбусах. В Министерство транспорта и коммуникаций ранее заявляли, что мероприятия по повышению электробезопасности троллейбусов выполнены в полном объеме. Там же сообщили, что утечку электротока в троллейбусах проверяют при техобслуживании, а также дополнительно при выезде транспорта из депо. Однако подвижной состав городского электротранспорта сильно изношен. Более 60% троллейбусов и трамваев выработали свой ресурс и требуют замены.

Между тем, Минсктранс принимает меры по повышению электробезопасности троллейбусов. Специалисты предприятия и приборостроительного завода разрабатывают модель "черного ящика" для троллейбусов. В случае утечки тока такой прибор покажет величину его превышения и место, где это произошло. Предполагается, что устанавливать их начнут в следующем году.