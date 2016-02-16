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ЧП в Пружанах: мужчина стрелял по воробьям и ранил прохожего

16 февраля 2016 06:59
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Новости Беларуси. Трагедией едва не закончилось развлечение 29-летнего жителя Пружан. Изрядно подвыпив, мужчина решил «пострелять по птичкам» из пневматики. Причем, прямо из окна пятого этажа.

Одна из пуль попала в лицо прохожему.

57-летний местный житель заметил откуда велась стрельба и сразу же вызвал милицию. Стрелок был задержан и помещен в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело. «Хулигану» грозит до десяти лет тюрьмы. 

Как выяснилось, задержанный ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

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# происшествия # Стрельба

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