ЧП в Пружанах: мужчина стрелял по воробьям и ранил прохожего

Новости Беларуси. Трагедией едва не закончилось развлечение 29-летнего жителя Пружан. Изрядно подвыпив, мужчина решил «пострелять по птичкам» из пневматики. Причем, прямо из окна пятого этажа.

Одна из пуль попала в лицо прохожему.

57-летний местный житель заметил откуда велась стрельба и сразу же вызвал милицию. Стрелок был задержан и помещен в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело. «Хулигану» грозит до десяти лет тюрьмы.

Как выяснилось, задержанный ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.