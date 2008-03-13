ЧП в одном из хозяйств Гродненщины

Более 50 телят погибли от пищевого отравления в СПК "Гирки" Вороновского района. Сообщение о массовом падеже телят в местный отдел МЧС поступило в 11 часов утра. Сразу же была создана комиссия по чрезвычайным ситуациям. К месту трагедии выехала следственная группа. Все погибшие животные были разделаны, а мясо сложено в холодильнике и опечатано. Образцы тканей направлены в районную и областную ветеринарные лаборатории. Только после проведения анализа будет известна точная причина гибели телят. Предварительные выводы - нарушение технологии кормления животных. На сегодняшний день, погибло 53 теленка. Материальный ущерб устанавливается.