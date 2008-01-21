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ЧП в Могилевском районе

21 января 2008 16:46
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В руках рабочего спецавтопредприятия взорвалась граната.Взрывоопасную находку 38-летний тракторист обнаружил на полигоне твердых бытовых отходов вблизи деревни Новая Милеевка. В перерыве рабочего дня он зашел в диспетчерскую комнату и начал разбирать свою находку. Прогремел взрыв. Мужчине оторвало кисть левой руки, он получил множество осколочных ранений. Поранено лицо и другие части тела и у 33-летней женщины-диспетчера. Пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение городской больницы.
# происшествия

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