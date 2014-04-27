ЧП в минском метро. На станции «Парк Челюскинцев» погибла 73-летняя женщина, бросившаяся под поезд

Новости Беларуси. ЧП в минском метро.

О чрезвычайном происшествии сообщили наши пользователи «Вконтакте».

Участник группы «Столичное телевидение»:

Чп на Челюскинцев! В метро приехала скорая. Возможно, кто-то на рельсах со стороны Уручья, поезд доехал только до середины. До Челюскинцев со стороны Независимости не доехать. Как и со стороны Уручья. Толпы людей на остановках возле метро.

Чуть позже стало известно, что на рельсы бросилась женщина. Она скончалась.

Тело извлечено, на месте происшествия работают следователи.

Виталий Дембовский, помощник начальника управления МЧС Минска:

Женщина извлечена, констатирована смерть. 17-24 - метро пошло. На Парке Челюскинцев посадки-высадки пока нет, на месте работают следователи. Остальные станции работают.

Предварительная версия произошедшего – самоубийство.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета (в комментарии tut.by):

По предварительной информации – это был суицид, погибла женщина 1941 года рождения.