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ЧП в Минске

14 декабря 2008 15:37
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Минувшей ночью сотрудникам милиции пришлось открыть огонь на поражение

Минувшая ночь для жителей столичного микрорайона Уручье оказалась неспокойной. Около двух часов ночи сон минчан нарушила перестрелка. В одной из квартир дома по улице Руссиянова ранее судимый дебошир решил выяснить отношения с соперником. Однако мирного диалога не получилось. Развязка разборки оказалась трагичной.

Алексей - прапорщик милиции, понимает, что в результате произошедшего ему предстоит ответить на немала вопросов. Но  чувствует он себя  уже удовлетворительно.  Сегодняшнее свое дежурство в составе автопатруля, во время которого получил ранение в ногу,  вспоминает четко.  

Чтобы усмирить преступника, который до этого ранил ещё двух человек,  работники правоохранительных органов вынуждены были выстрелить 11 раз, правонарушитель ответил им шестью выстрелами. 

Говорить о мотивах преступления еще рано, а по предварительной версии мужчина открыл стрельбу из-за ссоры. Он вместе со своей сожительницей наведался к ее бывшему мужу, чтобы решить бытовые вопросы. Однако найти общий язык  не получилось, завязалась драка. Хозяин квартиры вышел к соседям, чтобы вызвать милицию, преступник последовал за ним – и ранил там  двух человек.

Пострадавшие соседи сейчас  находятся в больнице, мужчина в тяжелом состоянии. Заключение о мотивах бытового преступления и   правомерности действий стражей порядка  даст прокуратура.

# происшествия

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