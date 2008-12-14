ЧП в Минске

Минувшей ночью сотрудникам милиции пришлось открыть огонь на поражение

Минувшая ночь для жителей столичного микрорайона Уручье оказалась неспокойной. Около двух часов ночи сон минчан нарушила перестрелка. В одной из квартир дома по улице Руссиянова ранее судимый дебошир решил выяснить отношения с соперником. Однако мирного диалога не получилось. Развязка разборки оказалась трагичной.



Алексей - прапорщик милиции, понимает, что в результате произошедшего ему предстоит ответить на немала вопросов. Но чувствует он себя уже удовлетворительно. Сегодняшнее свое дежурство в составе автопатруля, во время которого получил ранение в ногу, вспоминает четко.

Чтобы усмирить преступника, который до этого ранил ещё двух человек, работники правоохранительных органов вынуждены были выстрелить 11 раз, правонарушитель ответил им шестью выстрелами.

Говорить о мотивах преступления еще рано, а по предварительной версии мужчина открыл стрельбу из-за ссоры. Он вместе со своей сожительницей наведался к ее бывшему мужу, чтобы решить бытовые вопросы. Однако найти общий язык не получилось, завязалась драка. Хозяин квартиры вышел к соседям, чтобы вызвать милицию, преступник последовал за ним – и ранил там двух человек.

Пострадавшие соседи сейчас находятся в больнице, мужчина в тяжелом состоянии. Заключение о мотивах бытового преступления и правомерности действий стражей порядка даст прокуратура.