ЧП в Мачулищах могло произойти из-за утечки газа из баллона

Новости Беларуси. По факту взрыва в гаражном кооперативе «автотуристов» в Мачулищах возбуждено уголовное дело. ЧП в могло произойти из-за утечки газа из баллона. По информации свидетелей, в одном из боксов, который стал эпицентром взрыва, находился автомобиль с газовым оборудованием.

Точные обстоятельства происшествия выясняются управлением Следственного комитета по Минской области. Напоминаем: вечером 20 января на пульт спасателей поступило сообщение о взрыве и пожаре на территории гаражного кооператива в Мачулищах.