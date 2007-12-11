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ЧП в Кировской области

11 декабря 2007 12:11
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Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в психоневрологическом диспансере. Сообщение о пожаре поступило рано утром. Сотрудники МЧС эвакуировали из горящего здания 100 человек. Пострадавшие госпитализированы в центральную районную больницу. Быстрому распространению огня способствовало позднее обнаружение пожара, а также то, что построенный в XIX веке дом имеет деревянные перекрытия. Руководство учреждения уже привлекалось к административной ответственности за то, что в здании неоднократно фиксировалось нарушение противопожарной безопасности.
# происшествия

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