ЧП в Кировской области

Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в психоневрологическом диспансере. Сообщение о пожаре поступило рано утром. Сотрудники МЧС эвакуировали из горящего здания 100 человек. Пострадавшие госпитализированы в центральную районную больницу. Быстрому распространению огня способствовало позднее обнаружение пожара, а также то, что построенный в XIX веке дом имеет деревянные перекрытия. Руководство учреждения уже привлекалось к административной ответственности за то, что в здании неоднократно фиксировалось нарушение противопожарной безопасности.