ЧП в Гомельской области

54-летний житель деревни Корма Калинковичского района погиб при попытке разобрать артиллерийский снаряд времён великой отечественной.

Боеприпас разорвался прямо в руках мужчины, а осколки разлетелись за сотни метров. По факту гибели жителя Калинковичского района милиция проводит проверку. Всю ночь следственная группа работала на месте происшествия. Части разорвавшегося боеприпаса искали по подсказкам очевидцев. А часть правой кисти погибшего обнаружить так и не удалось. Эксперты сходятся во мнении, что если бы сдетонировал весь заряд снаряда, то на месте хозяйской усадьбы была бы просто воронка.

В ходе проверки, других взрывоопасных предметов в доме погибшего обнаружено не было. Однако, до сих пор не ясно с какой целью мужчине понадобилось разбирать снаряд. На этот вопрос предстоит ответить следствию.