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ЧП в Германии: 44 ребенка получили ранения на детском празднике в Нижней Саксонии

28 августа 2010 00:46
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В лагере отдыха устроили факельное шествие на лошадях. Во время представления ребенок нечаянно уронил горящий факел. Это напугало одно из животных, а остальные почти сто участвовавшие в шествии лошади запаниковали уже по инерции.Они сбрасывали седоков и убегали с арены. В результате 15 детей с тяжелыми травмами госпитализированы. Сейчас врачи борются за жизнь 14-летней девочки из Дюссельдорфа. Она в критическом состоянии.
# происшествия

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