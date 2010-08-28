ЧП в Германии: 44 ребенка получили ранения на детском празднике в Нижней Саксонии

В лагере отдыха устроили факельное шествие на лошадях. Во время представления ребенок нечаянно уронил горящий факел. Это напугало одно из животных, а остальные почти сто участвовавшие в шествии лошади запаниковали уже по инерции.Они сбрасывали седоков и убегали с арены. В результате 15 детей с тяжелыми травмами госпитализированы. Сейчас врачи борются за жизнь 14-летней девочки из Дюссельдорфа. Она в критическом состоянии.