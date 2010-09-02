ЧП в Бресте: выброс аммиака произошел на местном молочном предприятии

Предприятие – одно из ведущих производителей молочной продукции в Беларуси. Два человека доставлены в больницу с отравлением. Инцидент произошел внутри помещения, опасные пары в атмосфере не зафиксированы. На место аварии сразу же прибыло около десятка машин спецтехники.

Обеденный перерыв на брестском молокозаводе сегодня начался раньше обычного. Рабочих срочно попросили выйти за территорию завода, не объясняя причин. Оказалось, сыр-бор разгорелся из-за ЧП в одном из цехов. Прорвало трубу с аммиаком.

Час с лишним ожидания растревожил и водителей, которые в обычное время привезли на предприятие молоко с разных уголков области. У ворот собралось больше десятка цистерн. Но принимать сырье на заводе не могли.

На место аварии тут же прибыли расчеты спасателей. Сразу девять машин МЧС. И скорая. Медицинская помощь понадобилась двум рабочим, которые самостоятельно пытались устранить поломку. Еще полсотни человек эвакуировали.

Виталий Жоглов, врач Брестской центральной городской больницы:

– Были доставлены двое больных. Отравление средней тяжести парами аммиака. Больные взяты под наблюдение в отделение реанимации. На данный момент состояние стабильное.

Во время аварии на предприятии хранилось более 12 тонн аммиака. То, что выброс был небольшой – всего 40 литров – спасатели считают счастливой случайностью. Да и газ не успел далеко распространиться – сработали мощные вытяжные системы предприятия.

Олег Пашко, первый заместитель начальника брестского областного управления МЧС:

– Одной из возможных причин – разгерметизация аммиакопровода в месте сварного шва в холодильном цехе предприятия. Видимых дефектов нет. Требуется дополнительное изучение всех проблемных мест.

Через несколько часов после ЧП завод снова заработал в штатном режиме. Люди вернулись на рабочие места, а молоко пошло на переработку. В причинах случившегося предстоит разобраться следствию.

Владимир Новиков. Андрей Щерба, телекомпания СТВ, Брест.