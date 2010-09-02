ЧП в Бресте: выброс аммиака произошел на местном молочном предприятии

Обеденный перерыв на брестском молокозаводе сегодня начался раньше обычного. Рабочих срочно попросили выйти за территорию завода, не объясняя причин. Оказалось, сыр-бор разгорелся из-за ЧП в одном из цехов. Прорвало трубу с аммиаком.
Час с лишним ожидания растревожил и водителей, которые в обычное время привезли на предприятие молоко с разных уголков области. У ворот собралось больше десятка цистерн. Но принимать сырье на заводе не могли.
На место аварии тут же прибыли расчеты спасателей. Сразу девять машин МЧС. И скорая. Медицинская помощь понадобилась двум рабочим, которые самостоятельно пытались устранить поломку. Еще полсотни человек эвакуировали.
Виталий Жоглов, врач Брестской центральной городской больницы:
– Были доставлены двое больных. Отравление средней тяжести парами аммиака. Больные взяты под наблюдение в отделение реанимации. На данный момент состояние стабильное.
Во время аварии на предприятии хранилось более 12 тонн аммиака. То, что выброс был небольшой – всего 40 литров – спасатели считают счастливой случайностью. Да и газ не успел далеко распространиться – сработали мощные вытяжные системы предприятия.
Олег Пашко, первый заместитель начальника брестского областного управления МЧС:
– Одной из возможных причин – разгерметизация аммиакопровода в месте сварного шва в холодильном цехе предприятия. Видимых дефектов нет. Требуется дополнительное изучение всех проблемных мест.
Через несколько часов после ЧП завод снова заработал в штатном режиме. Люди вернулись на рабочие места, а молоко пошло на переработку. В причинах случившегося предстоит разобраться следствию.
Владимир Новиков. Андрей Щерба, телекомпания СТВ, Брест.