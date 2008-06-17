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ЧП в Болгарии

17 июня 2008 11:33
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200 пассажиров авиарейса Бургас-Москва, которые более 10 часов не могли вылететь из Болгарии, готовятся покинуть страну. Резервный самолет в ближайшее время должен направится в российскую столицу. ЧП произошло накануне вечером. Самолет Боинг-747, на котором они должны были отправиться в Москву, внезапно выехал за пределы полосы: одна из стоек шасси оказалась на грунте. Никто не пострадал. Информации о находящихся на борту белорусских гражданах на данный момент не поступало. Причины происшествия выясняют специалисты двух стран.
# происшествия

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