ЧП в Болгарии

200 пассажиров авиарейса Бургас-Москва, которые более 10 часов не могли вылететь из Болгарии, готовятся покинуть страну. Резервный самолет в ближайшее время должен направится в российскую столицу. ЧП произошло накануне вечером. Самолет Боинг-747, на котором они должны были отправиться в Москву, внезапно выехал за пределы полосы: одна из стоек шасси оказалась на грунте. Никто не пострадал. Информации о находящихся на борту белорусских гражданах на данный момент не поступало. Причины происшествия выясняют специалисты двух стран.