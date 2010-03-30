ЧП на железной дороге в Норвегии

Фото. Взрывы в московском метро: хронология трагических событий

29 марта утром в московском метро с интервалом в 40 минут прогремело два взрыва. По последним данным, погибли 38 человек, около 70 ранены. На станции «Парк культуры» обнаружен еще один неразорвавшийся пояс смертника. Также благодаря кадрам с камер видеонаблюдения уже получены фотографии соучастниц теракта. Как выяснилось, это две женщины славянской внешности.