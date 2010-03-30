ЧП на железной дороге в Норвегии

Почти двое суток под землей заблокированы более 150 человек. Вода прорвалась в забои накануне, когда там находились 260 рабочих. Многих удалось поднять на поверхность.
Небольшой городок в окрестностях Риги затоплен на треть, спасатели работают в авральном режиме. Во многом потому, что средств на подготовку к паводку попросту не хватило.
29 марта утром в московском метро с интервалом в 40 минут прогремело два взрыва. По последним данным, погибли 38 человек, около 70 ранены. На станции «Парк культуры» обнаружен еще один неразорвавшийся пояс смертника. Также благодаря кадрам с камер видеонаблюдения уже получены фотографии соучастниц теракта. Как выяснилось, это две женщины славянской внешности.
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