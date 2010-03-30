Прямой эфир

ЧП на железной дороге в Норвегии

30 марта 2010 09:02
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Из-за сбоя в автоматизированной системе связи машинисты сотен электричек и поездов были вынуждены остановить составы.Чтобы восстановить связь, а вместе с ней и движение по всей стране, понадобилось больше трех часов.
# происшествия

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