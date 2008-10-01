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ЧП на военных учениях в Крыму

01 октября 2008 14:16
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Во время манёвров две ракеты полетели не по заданному направлению. Ещё одна взорвалась сразу после старта. В результате происшествия никто не пострадал. По мнению экспертов, причиной самоликвидации стал возраст ракет — более 20 лет. А изменение заданного курса могло быть вызвано ошибкой при наведении или расчете траектории. Напомню, в 2001 году украинская ракета, выпущенная из аналогичного комплекса С-200, по ошибке сбила российский лайнер Ту-154. Тогда погибли 78 человек.
# происшествия

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