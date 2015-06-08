ЧП на рыбалке под Столбцами: мужчины задели удочкой линию электропередач

Новости Беларуси. Воскресная рыбалка закончилась трагедией. Мужчины плыли на лодке по озеру около деревни Скоморошки и вертикально поднятой удочкой задели высоковольтную линию передач (110кВ).



Пресс-служба Минского областного управления МЧС:

7 июня в 08-57 столбцовским спасателям поступило сообщение о том, что с диагнозом «поражение электрическим током» в реанимационное отделение районной больницы доставлены двое мужчин. Два брата – жители Минска – получили ожоги 50% и 20% тела. Находятся в тяжёлом состоянии.



Напомним, в прошлом году аналогичная трагедия произошла в Минском районе. 23-летний водитель самосвала МРУП «АК Ждановичи» погиб от поражения электрическим током. Подробности – на видео.