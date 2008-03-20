ЧП на производстве. Утром в Минске упал строительный кран

Авария произошла в микрорайоне Масюковщина. В кабине управления на 30-метровой высоте находилась молодая девушка-оператор.

Жизнь ей спасла стрела крана, которая смягчила удар. С серьезными травмами девушку доставили в больницу. Сейчас она прооперирована и находится в реанимации. Создана специальная комиссия, которая в течении недели определит причину аварии.

60-тиметровый кран эксплуатировался более 30-ти лет, но был исправен. По предварительной версии, нагрузки не выдержало подкрановое устройство. Оно было установлено с нарушениями правил безопасности. Сейчас в республике 9 из 10 кранов выработали свой ресурс. В ближайшее время "Проматомнадзор" и инспекция по охране труда проверит все стройки страны.

