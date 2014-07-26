ЧП на «Купаловской». 55-летняя туристка из России прыгнула на рельсы за мобильным

Новости Беларуси. Инцидент произошел сегодня около 15.00. Туристка из Республики Карелия (Россия) выронила на пути мобильный телефон.

Женщина решила самостоятельно достать аппарат.

Она прыгнула на рельсы и выбралась обратно. По счастливой случайности женщина не получила удар током.

Андрей Кузьмин, пресс-секретарь Минского метрополитена:

Не нужно рисковать из-за телефона. У дежурного по станции есть специальный инструмент. Нужно просто обратиться к сотрудникам метро, и вам все достанут. Рельсы опасны не только тем, что по ним ходят поезда, но и тем, что там высокое напряжение.

Напомним, несколько лет назад на станции метро «Каменная горка» произошел аналогичный случай.

Мужчина уронил на рельсы мобильный телефон. Долго не раздумывая, пассажир подземки спрыгнул на рельсы. К счастью, тогда тоже никто не пострадал.

В минском метро пассажиры чуть ли не ежедневно роняют на рельсы телефоны и обувь.

Благодаря камерам, размещённым на станциях минского метро, в «сети» дежурных контролеров попадают разные предметы: от обуви до пистолетов-зажигалок. Что происходит с вещами, которые случайно оказываются на рельсах? – вы узнаете из видео.