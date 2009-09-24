Члены юниорской футбольной сборной Беларуси задержаны польской полицией за участие в драке

В настоящий момент задержанные перемещены в одну из гостиниц Илавы, начались судебные слушания по факту нанесения подростками легких травм жителю города.

«Факт задержания граждан Беларуси за участие в драке подтверждается. Подробности инцидента выясняются, в Илаву прибыли представители белорусского консульства в Белостоке, которые в полной мере оказывают правовую и консульскую помощь нашим футболистам», - отметили в посольстве Беларуси в Польше, добавив, что все задержанные - несовершеннолетние.

По словам очевидцев, два местных жителя в состоянии алкогольного опьянения оскорбили белорусского подростка - члена юниорской сборной, потом один из них нанес ему удар в спину. Футболист отреагировал ответным ударом в нос, позже в драку включилась вся футбольная команда. Прохожие вызвали полицию.

23 сентября в Илаве состоялся футбольный матч между юниорами Польши и Беларуси, белорусы выиграли со счетом 1:0, сообщает агентство «Интерфакс-Запад».