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Число жертв землетрясения в Пакистане может достигнуть шестисот человек

30 октября 2008 14:12
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Спасатели до сих пор не добрались до ряда сильно пострадавших районов. Землетрясение силой в 6,5 баллов произошло накануне в провинции Белуджистан. По данным местных властей, погибли более 200-от человек. Без крова остались свыше 15-ти тысяч жителей. Помощь Пакистану предложило международное сообщество. ООН заявила о готовности выделить Исламабаду средства из специального резервного фонда. Сегодня в Пакистан уже прибыли первые самолёты с гуманитарным грузом.
# происшествия

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