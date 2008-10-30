Число жертв землетрясения в Пакистане может достигнуть шестисот человек

Спасатели до сих пор не добрались до ряда сильно пострадавших районов. Землетрясение силой в 6,5 баллов произошло накануне в провинции Белуджистан. По данным местных властей, погибли более 200-от человек. Без крова остались свыше 15-ти тысяч жителей. Помощь Пакистану предложило международное сообщество. ООН заявила о готовности выделить Исламабаду средства из специального резервного фонда. Сегодня в Пакистан уже прибыли первые самолёты с гуманитарным грузом.