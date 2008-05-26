Число жертв землетрясения в Китае превысило 65 тысяч человек

И это далеко не окончательная цифра. По словам премьер-министра страны, количество погибших может достигнуть 80 тысяч, так как надежды обнаружить под завалами живых, больше нет.

Ситуация обостряется и тем, что в стране продолжаются подземные толчки. Новое землетрясение в провинции Сычуань силой в 6 баллов произошло накануне. Разрушены более 70 тысяч домов. Свыше 400 человек ранены.

Тем временем, власти страны решили пересмотреть политику "одна семья – один ребенок" для семей из провинции Сычуань. Родителям, потерявшим ребенка при землетрясении, разрешат родить еще одного. На это преимущество могут рассчитывать и пары, чей ребенок получил серьезные увечья. Не лишаться права иметь собственного малыша и те, кто усыновит сироту. К слову без родителей после стихийного бедствия остались почти 5,5 тысяч детей.

