Прямой эфир

Число жертв землетрясения в Китае превысило 65 тысяч человек

26 мая 2008 16:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
И это далеко не окончательная цифра. По словам премьер-министра страны, количество погибших может достигнуть 80 тысяч, так как надежды обнаружить под завалами живых, больше нет.

Ситуация обостряется и тем, что в стране продолжаются подземные толчки. Новое землетрясение в провинции Сычуань силой в 6 баллов произошло накануне. Разрушены более 70 тысяч домов. Свыше 400 человек ранены.

Тем временем, власти страны решили пересмотреть политику "одна семья – один ребенок" для семей из провинции Сычуань. Родителям, потерявшим ребенка при землетрясении, разрешат родить еще одного. На это преимущество могут рассчитывать и пары, чей ребенок получил серьезные увечья. Не лишаться права иметь собственного малыша и те, кто усыновит сироту. К слову без родителей после стихийного бедствия остались почти 5,5 тысяч детей. 

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
26 мая 2008 16:47

В Солигорске расследуют причины падения башенного крана

26 мая 2008 11:02

В Иране взорвался фармацевтический завод

26 мая 2008 08:04

Транспортный "Боинг" потерпел катастрофу в аэропорту Брюсселя