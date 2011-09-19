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Число жертв землетрясения в Индии и Непале возросло до 50 человек, более сотни ранены

19 сентября 2011 10:02
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Больше всего от разгула стихии пострадал индийский штат Сикким. Там магнитуда подземных толчков приближалась к семи.

Непростая ситуация и в Непале. Разрушены сотни зданий, в ряде населенных пунктов нет электричества и связи. Нарушено наземное сообщение: на некоторых трассах образовались трещины. Спасатели и коммунальные службы уже приступили к устранению последствий землетрясения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Землетрясение в Индии и Непале. Погибли 30 человек, свыше 60 ранены

# Природные катаклизмы

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