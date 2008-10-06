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Число жертв землетрясения на юге Киргизии превысило 70 человек

06 октября 2008 10:32
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Десятки получили ранения. В районе бедствия прервана связь, разрушены дороги. В некоторых населённых пунктах полностью уничтожены три четверти построек. В зоне ЧП работают спасатели. Они доставляют пострадавшим палатки и медикаменты. С места трагедии вертолётом эвакуируют тех, кто получил наиболее тяжёлые ранения. Между тем сейсмологи Киргизии не исключают возможности повторного землетрясения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования Президенту Кыргызской Республики Курман-Беку Бакиеву, родным и близким погибших в результате землетрясения.
# происшествия

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