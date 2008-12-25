Число жертв взрыва в жилом доме в Евпатории достигло 19 человек

Поисковая операция не прерывается ни на минуту. Сколько людей еще остается под завалами до сих пор точно неизвестно. По подсчетам спасателей — не менее 60 человек. По предварительным данным, ЧП произошло из-за взрыва баллонов с кислородом, хранившихся в подвале здания. В Евпаторию вылетела специальная правительственная комиссия. Возбуждено уголовное дело. Завтра в стране объявлен день траура.



В связи со взрывом жилого дома в Евпатории, повлекшим человеческие жертвы, Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнования Президенту Украины Виктору Ющенко, а также родным и близким погибших.